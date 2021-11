La crisis mundial de suministros no afecta el tráfico de mercancías del puerto

Actualmente, la crisis de suministros es uno de los problemas más inmediatos que afronta la economía de este mundo pospandemia, y que afecta al tráfico marítimo. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, señaló recientemente que el puerto coruñés no está siendo afectado. No solo porque no cuenta con tráfico de contenedores, sino porque uno de sus principales tráficos es el de hidrocarburos, del que actualmente la demanda es creciente. “Cada puerto es un mundo y nosotros tenemos un tráfico de mercancía, pero el 90% es industrial y granelero”.





Según explicó Prado, lo que más afecta al puerto coruñés es la reducción de movilidad, que ahora mismo ha vuelto prácticamente a la normalidad: “Ahora estamos empezando a reactiva la actividad económica y en especial, la refinería, el mes de octubre puso todos sus ciclos, eso es porque nos estamos reactivando, y nosotros somos un termómetro muy claro”. El Puerto segura que ha sus cifras suben respecto algunos meses de 2019 en graneles sólidos y en general.