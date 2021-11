El Plan Turístico de As Mariñas recibirá el impulso de Europa a través de los Next Generation

La Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo consiguió la aprobación necesaria para que su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino pueda disponer de los Next Generation y dar “un paso de xigante no desenvolvemento de actuación turísticas no noso territorio”, según explicó el presidente de la entidad, José Antonio Santiso. La propuesta cuenta con el visto bueno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Xunta de Galicia, posibilitando así el posicionamiento de As Mariñas Coruñesas como un Destino de Ecoturismo de alcance internacional, “que reduce y neutraliza su huella de carbono, accesible e inclusivo, donde prima la calidad y el producto de proximidad”, indicaron desde el organismo que encabeza Santiso Miramontes.



Además, según los contactos mantenidos por la reserva, es la iniciativa que cuenta con la partida más alta dentro de todas las propuestas validadas en Galicia.



En este sentido, Santiso agradeció la colaboración del Ministerio de Industria y de la Xunta “á hora de apoiar un plan que afianza á Reserva As Mariñas-Mandeo como referencia turística tanto na comarca de A Coruña como en todo o seu territorio”, pues la inversión solicitada por la entidad ascendía a 2.861.400 euros.



La propuesta presentada se estructura en cuatro ejes con varias actuaciones en cada uno: una transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad, con las que pretende dinamizar el turismo, creando nuevos contenidos que aprovechen los recursos endógenos, en muchos casos infrautilizados, invirtiendo en su rehabilitación, en su aprovechamiento y gestión respetuosa y compatible con los valores ecológicos y ambientales de As Mariñas.



En este sentido, uno de los cimientos es la reducción de la huella de carbono reforzando la Marca Reserva de Biosfera a través de su su vinculación con la sostenibilidad, calidad y cercanía (Km 0).