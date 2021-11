Las jugueterías no temen a la crisis de suministros: “Tendremos de todo”

La crisis de los contenedores de China está teniendo consecuencias a nivel mundial pero diferentes jugueterías de la ciudad se muestran tranquilas: “Aquí juguetes no van a faltar, habrá de todo, que no se preocupe nadie”, comentan.



Desde uno de los comercios históricos de A Coruña, Porvenlandia, Manel Melero apunta que él fue previsor y adelantó sus pedidos de Navidad especialmente de Playmobil y Lego, así que contará con productos en una cantidad similar a años anteriores. “Ahora pido lo que vendo y poco más, tratamos de tener cosas que no trabajen las grandes superficies y vamos resistiendo”, dice.



Concepción Pereira, de Juguetería Didó, asegura que no ha notado por ahora problemas con los suministros y confía en un buen volumen de ventas a partir de la segunda quincena de este mes.



“Trabajamos un tipo de artículo que funciona lejos de las modas y de los anuncios publicitarios. Tenemos muchos proveedores y dentro del juguete didáctico hay mucha variedad. No le tenemos miedo a la crisis de suministros”, dice Pereira, quien reconoce que la pandemia ha afectado mucho a las ventas y que la recuperación, pese a que “se empieza a notar”, va a paso “muy lento”.



Las cadenas como Din y Don, que cuenta con varias tiendas en A Coruña, recibirán parte de la mercancía solicitada “con retraso, pero llegará”. “Los productos de la campaña navideña siempre los recibimos en agosto y septiembre pero este año se están retrasando. Nos falta un 30% de mercancía por llegar”, comenta José Manuel Quevedo, gerente de Din y Don.



Sí que se ha notado, señala Quevedo, que la gente “está solicitando ya los catálogos” y parece querer adelantarse a las aglomeraciones de diciembre. “Al ver este tipo de noticias siempre se coge miedo, pero lo normal es que las ventas tengan su pico en el puente de diciembre”. En esa fecha, añade, “ya se puede ver una muestra del juguete que va a despuntar esa Navidad y ese sí que suele agotarse”.









Bonos Presco





Porvenlandia y Didó afirman haber participado en la campaña de Bonos Presco del Ayuntamiento y creen que “funcionará mejor más hacia finales de este mes”.



“Ahora la gente está en la fase de mirar”, dice Concepción Pereira, mientras que Manel Melero Porvén destaca que “tuvieron más éxito el año pasado porque la cuantía del descuento era mayor que este”.