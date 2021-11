Europa es el centro de la pandemia, pero Spain is different

Alerta la Organización Mundial de la Salud de que Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia de coronavirus y de que “nos encontramos en otro punto crítico de resurgimiento” de la crisis sanitaria. Pero nosotros podemos estar tranquilos, porque Spain is different. Lo dice Carolina Darias, que presume de que mientras en el resto de los países del Viejo Continente el virus está desbordado, nosotros lo tenemos “acorralado”. A optimistas no nos gana nadie. Lo que pasa es que esta confianza ciega nos recuerda mucho a aquel verano de 2020 en el que nos animaban a salir y gastar y hacer vida normal justo antes de que llegase una nueva ola. Menos mal que por estas tierras tenemos un gobernante que nos recuerda que el bicho sigue entre nosotros.