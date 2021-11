Héctor Hernández: “El que gane va a dar un golpe en la mesa”

Héctor Hernández se enfrentará el domingo a uno de los mejores amigos que hizo en el Deportivo, Borja Galán, ahora en las filas de la UD Logroñés, rival directo de los blanquiazules. El lateral considera que el que gane el partido va a dar un “golpe sobre la mesa” aunque no será, para nada, decisivo.









1 Una cita marcada en rojo en el calendario





Depor y Logroñés están empatados a puntos en cabeza del grupo I de Primera Federación con 20 puntos en diez jornadas disputadas.



“Todos conocemos al Logroñés, uno de los rivales fuertes por conseguir el ascenso, se está viendo en sus partidos, los puntos que tiene, liderando también la clasificación, el otro día fueron capaces de ganar en el último minuto en un campo como el del Celta B... Será un partido interesante, de tú a tú, y el que gane va a dar un golpe encima de la mesa aunque no va a decantar nada”, matizó.



El Deportivo avanza con la media inglesa (ganar en casa y sumar fuera). Héctor se mostró ambicioso.



“Está claro que cada quince días fuera de casa la película cambia, no es Riazor ni muchísimo menos. Vamos a salir a ganar, pero se suele decir que cuando no puedas ganar, es importante no perder. Como el día de Santander. Pudiste hacer un gol, no lo hiciste y te vas con un punto por haber dejado la portería a cero. Pero vamos a salir a ganar. Con el escudo que llevamos tenemos que ir a conseguir victorias tanto en casa como en fuera y es la mentalidad con la que vamos a salir al partido”, declaró.



La clasificación está muy apretada. Además de Deportivo y UD Logroñés, comparten la cabeza de la clasificación Unionistas de Salamanca y Racing de Santander y, a menos de un partido de distancia están Rayo Majadahonda, Badajoz y SD Logroñés.



“Hay muchos equipos involucrados en el objetivo, muy buenas plantillas y a ver quién se lleva el gato al agua. En el otro grupo el Villarreal B estaba mostrando una superioridad grande, pero el otro día ya pinchó. Estamos todos apretados, pero es la jornada 10. Veremos en la jornada 20-25. Lo importante no es ahora, que también, sino llegar a arriba con opciones en abril-mayo”, indicó en la misma línea que su entrenador.









2 Borja Galán, uno de sus mejores amigos





El lateral se enfrentará a uno de los jugadores de la plantilla de la temporada pasada con que forjó amistad.



“Como sabéis, Borja es uno de mis mejores amigos en este club. No es que haya hablado con él esta semana, sino que he hablado todas las semanas. Ahora jugamos en contra y hemos tenido un par de coñas. Si juega, que se venga por mi lado porque va a ser bueno tenerlo como rival. Le deseo lo mejor pero a partir del próximo partido. Hablamos bastante, tenemos una muy bonita relación”, manifestó.









3 Su rival por la titularidad





Esta temporada es titular indiscutible; la pasada, en cambio, le tocó salir muchas veces como suplente de Salva Ruiz. Este es el consejo que le dio a Diego Aguirre.



“Yo lo viví el año pasado. Es fútbol, al final el entrenador es el que decide, está apostando por mí y estoy contento, con confianza, intentando devolvérsela en el campo. A Aguirre le digo que espere su momento, que llegará, que psicológicamente esté preparado, porque esto es muy largo. Tenemos buen trato, antes de cada partido me desea lo mejor. Si mañana los papeles tienen que cambiar, que no tenga ninguna duda. Es lo bonito del fútbol y una parte muy sana”, opinó.









4 Noel y el futuro que le aguarda





Héctor arropó al juvenil en el partido de Liga de Campeones ayer en el Estadio Abanca-Riazor ante el Maccabi Haifa.



“Estuve hace unas semanas viéndoles y me llevé una muy buena sensación, además el equipo pasó esa primera ronda y fue como todo felicidad”, dijo horas antes del choque de los juveniles con el equipo de Israel, que acercó a miles de aficionados a Riazor para animar a los blannquiazules. “Se demuestra que la afición es ejemplar. Ya no solo es el primer equipo, también el juvenil con tanta gente”, apuntó Héctor, que se refirió a Noel y su futuro.



“Se junta mucho con los chavales de su edad en el vestuario y es normal, porque somos gente muy mayor para ellos. Se rodea más con gente como Trilli, Peke... Le veo bien, tranquilo. No sé decirte qué hace por las tardes, pero lo veo bien, tranquilo y centrado. Ojalá pueda quedarse con nosotros mucho tiempo porque lo veo muy buen jugador, con muy buena proyección”, dijo.









5 La afición les arropará en Logroño





El Deportivo no estará solo, ni mucho menos, en Logroño. Serán decenas los deportivistas que animarán allí al equipo coruñés.



“Lo digo en muchas ocasiones, somos muy afortunados de tener la afición que tenemos. En la categoría que estamos, que se desplacen tantos aficionados indica la afición que tiene este club, estamos encantados, agradecidos y nos sirve de mucha ayuda. Les animamos a que sigan apoyándonos porque son nuestro motor. Que no se cansen nunca”, imploró Héctor.