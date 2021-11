Ayuso niega discrepancias con Almeida y defiende que son "dos compañeros" que se respaldan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y ella son "dos compañeros" que se entienden y se respaldan, y que lo seguirán haciendo.





Así ha contestado la dirigente madrileña a las preguntas de los periodistas, en un acto en Pinilla del Valle, sobre la información publicada hoy por un diario que recoge que el alcalde habría manifestado en privado que no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid.





"No le he oído abiertamente decir algo así. Lo que tengo claro es que somos dos compañeros de partido que nos entendemos, que nos respaldamos y que le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo", ha manifestado. Para Ayuso, el alcalde y ella son "un tándem, un ticket electoral, y sobre todo compañeros de dos administraciones que han caminado juntas" y que lo van a seguir haciendo".





Respecto a la fecha del Congreso Regional del PP de Madrid, la presidenta ha indicado que ella sigue trasladando, lo mismo que pronunció a finales de agosto, su "ilusión" por liderar la formación con la que se ha presentado ya dos veces ante los electores.





"Me parece que eso es coherente y lo que quiero es que este proceso discurra con rapidez pero también con unidad y hacerlo con toda la paciencia y el cariño que se precisa. Es lo que haré", ha dicho. Así, ha reiterado que cuando tenga oportunidad dará el paso adelante y ha insistido en que le gustaría que fuese "pronto" porque considera que es "lo mejor".





Ayuso ha insistido en que quiere dar este paso "por coherencia", porque cree que es "bueno" y porque lo que más le gustaría es poner a su partido "a punto" para después se hiciera desde él "la campaña a Pablo Casado camino a La Moncloa, ya que se presenta por Madrid". "Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que le he trasladado abiertamente siempre y es lo que seguiré haciendo", ha apostillado.





Según ha expresado, lo que hará es trabajar "con plena lealtad" y por encima de todo "poniendo en primer lugar" lo más importante que tiene que son sus obligaciones como presidenta de la Comunidad, que por eso la van votado "mayoritariamente los madrileños".





Almeida desmiente "tajantemente"

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, ha desmentido "tajantemente" haber dicho que Isabel Díaz Ayuso no puede ser presidenta del PP madrileño.





Lo ha desmentido en su visita a Vilaverde, donde ha presentado los recursos de los nuevos contratos de limpieza. "Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid", ha contestado Almeida. "Desmiento tajantemente haber dicho eso", ha insistido.





En cuanto a si él optaría a dirigir el partido, Almeida ha repetido que "no toca hablar del tema" porque "no es la labor del alcalde". "De la Junta de Dirección regional quedó claro que la presidenta presentará candidatura y que el Congreso se celebrará en la fecha en la que toque", ha manifestado.





En este momento está "centrado en los madrileños, tratando de resolver los problemas de la ciudad y ajeno a lo que dicen los medios de comunicación". "Las decisiones a tomar serán en el momento que correspondan, cuando se convoque el Congreso. Los madrileños no entenderían que estuviera más centrado en temas de partido", ha remarcado el alcalde.





Repreguntado sobre Ayuso, Almeida ha replicado que lo que él piense "es indiferente" para los madrileños, que lo que quieren es que se centre en su labor de alcalde y que "las cuestiones de partido se aborden cuando se tengan que abordar".