El abogado de un hombre que fue condenado a 15 años de prisión como autor de un delito de asesinato por apuñalar a otro en Betanzos (A Coruña) ha pedido este martes en la vista de apelación la nulidad del juicio porque considera que la jueza no le permitió interrogar “en condiciones” a una testigo.





Durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el letrado de la defensa, Manuel Ferreiro, ha solicitado anular la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña o, subsidiariamente, rebajar la pena a un delito de homicidio, en lugar de asesinato, por entender que “no hay prueba de la alevosía”.





En declaraciones a los periodistas, Ferreiro ha indicado que su cliente fue condenado “en base a la declaración de la amiga del fallecido”, que fue considerada la testigo “más fiable”.





Sin embargo, el abogado asegura que el jurado no cree a otra testigo que él propuso “que no era amiga de ninguna de las partes” por considerar que no pudo ver los hechos “con la misma claridad” que los vio la otra, pese a que no le pudo preguntar en qué lugar estaba.





“Yo le pregunté a esta chica dónde estaba situada porque estaba en un plano superior, en un primer piso, y fue la única que lo vio con total claridad. La jueza no me lo permitió y el jurado dice que no cree a mi testigo porque en la posición que ocupaba no pudo ver los hechos. ¿Cómo saben dónde estaba si no me dejaron preguntárselo?”, ha enfatizado Manuel Ferreiro.





Así, ha subrayado que esa pregunta era “fundamental” porque podría haber cambiado el resultado del juicio.





Por otra parte, ha argumentado que “no hay prueba de la alevosía”, pues la Audiencia “se basa en que el ataque fue sorpresivo por lo que dice esta chica, cuando todos los demás testigos dicen que no, que hubo una pelea en el transcurso de la cual mi cliente sacó la navaja y que la víctima vio venir a mi cliente con la navaja en la mano”.





De esta forma, la defensa ha señalado que si el varón vio al agresor acercarse con el arma blanca no fue un ataque “por sorpresa”.





Finalmente, Manuel Ferreiro ha reclamado que, si no se anula el juicio ni se rebaja la condena a la de un delito de homicidio, se contemple la atenuante de intoxicación etílica y anomalía psíquica.





“No lo tuvieron en cuenta porque dijeron que el diagnóstico del psiquiatra de parte no tuvo que ver con el de Teixeiro”, ha destacado el letrado, que ha justificado que los profesionales del centro penitenciario le hicieron un examen “básico”.





Los hechos por los que el hombre fue condenado tuvieron lugar en la madrugada del 20 de diciembre de 2018 a la salida de un bar de Betanzos (A Coruña) tras una discusión previa.