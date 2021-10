Borja Jiménez: “Sabemos que nos va a costar, pero lo vamos a conseguir”

El técnico Borja Jiménez compareció satisfecho por la victoria de su equipo ante un Zamora al que le costó encontrarle las costuras.



“Tenemos que poner en valor lo que el rival ha hecho, nos ha complicado tener espacios por dentro por acumulación de jugadores. Con el cambio de Willy modificamos el registro, con dos jugadores abiertos, buscar pases por fuera. Luego, con la entrada de Menudo y Noel hemos tenido más presencia, pero incluso en la primera parte tuvimos alguna clara. Buen partido del equipo, aunque sin grandes alardes”, resumió.



A pesar de que el resultado fue corto, cree que el Depor controló bien la situación. “El otro día en casa el 1-0 lo manejamos bien. No nos ha faltado culminar transiciones. Lo más importante es que se acabe una acción y no defender un ataque con gente fuera de zona”, avisó. Comentó, además, que “ganar no es nada sencillo, a ningún rival” y puso por ello “en valor el triunfo”.



Aseguró que la meta la tienen clara y que el liderato es algo anecdótico. “Doy valor a la puntuación pero no a la posición en la tabla. Nuestro objetivo es conseguir una puntuación que nos lleve al objetivo principal, no podemos mirar el corto plazo. Todos tenemos marcado hacia donde tenemos que ir, creo que la afición está en ese camino, creo que vosotros (los periodistas) entendéis que será difícil y largo, sabemos que nos va a costar pero lo vamos a conseguir”, afirmó.



“Al final el club es más grande que la categoría en la que está pero ahora todos los que estamos tenemos el nivel de la categoría, una en la que club no debía de estar nunca. Los aficionados tienen que entender que tenemos nuestras limitaciones, yo el primero, pero tenemos algo que es innegociable, que es la pasión con la que hacemos las cosas y cómo defendemos", zanjó.