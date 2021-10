Depor, a por la media inglesa

El RC Deportivo anhela continuar alimentando su proceso de crecimiento en la presente temporada, en la que se ha erigido como un firme candidato al ascenso directo.



Esta tarde tiene ante sí la oportunidad de hacer ‘bueno’ el punto arrancado el pasado fin de semana de los Campos de Sport de El Sardinero con un triunfo bajo el amparo de su afición de Riazor.



Embolsarse tres puntos más y sumar 20 unidades supondría alcanzar la denominada media inglesa, consistente en sumar de tres en tres como local y de uno en uno como visitante.



Los herculinos llegan a la cita de esta tarde con la convicción de que están cumpliendo los plazos de su escalada en la competición, por lo que no pueden errar en un fortín que presentará una gran afluencia de espectadores.



El entrenador Borja Jiménez, que no podrá contar con los lesionados Trilli ni Pablo Trigueros, seguirá confiando en la base del equipo que igualó ante el Racing de Santander (0-0), con muchas opciones de regresar al once del capitán Álex Bergantiños.





REGRESOS

Valín se estrena este año en una convocatoria y Bergantiños sería de nuevo titular





Enfrente, el Depor se topará con un Zamora completamente metamorfoseado respecto al humilde club que se coló en la fase de ascenso la pasada campaña 20-21.



El milagro castellano parece haberse esfumado y los de David Movilla se encuentran en la pugna por su objetivo real —a tenor de su historia y presupuesto—, la salvación.



Hasta el momento, el Deportivo solo ha cedido un empate como anfitrión este ejercicio, precisamente ante un modesto como la SD Logroñés, por lo que no debe caer en el exceso de confianza.



Siempre con el cerrojo Ian Mackay bajo palos —dejó su marco a cero en seis de las nueve jornadas transcurridas de Liga—, Víctor García y Héctor Hernández surgen como fijos en los carriles de la zaga, con Lapeña y Jaime en el eje. Este último ha estado entre algodones a lo largo de la semana, por lo que no es descartable que Borja Granero se encarame a la formación titular.



En la sala de máquinas, Álex Bergantiños, Villares y Juergen aportarán consistencia y calidad a un centro del campo por detrás del que actuará el tridente ofensivo integrado por Alberto Quiles en el flanco diestro, William de Camargo en el siniestro y Nicolás Fedor, ‘Miku’, en punta de lanza.



En el banquillo de la suplencia figurarán numerosas herramientas ofensivas de máxima efectividad como Noel, Doncel, Menudo o Soriano.



También figura por primera vez entre los escogidos el joven defensa Jorge Valín, que el pasado verano pasó por el quirófano para corregir una lesión de cadera y este curso todavía no ha podido estrenarse con el primer equipo.



El Zamora, por su parte, desembarcará con bajas importantes en su zaga, por lo que el preparador David Movilla potenciará la resistencia en el centro del campo, con un sistema compuesto por cinco mediocampistas.



La afición de Riazor será de nuevo el mejor acicate para estimular a un Depor que debe seguir siendo inexpugnable para la práctica mayoría de los clubes que lo visitan.



En esta ocasión, el Zamora arribará arropado por unos 50 seguidores que añadirán colorido al feudo coruñés.