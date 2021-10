El Liceo, a recuperar la senda del triunfo antes del Europeo

Sin tiempo para el descanso después de la derrota del domingo ante el Barcelona en el Palau Blaugrana, el Liceo afronta un nuevo compromiso liguero, esta vez frente al Alcoi en Riazor (21.00 horas). Los verdiblancos no volverán a jugar hasta dentro de un mes, cuando visiten al Caldes, debido a la disputa del Campeonato de Europa.



De ahí que sea muy importante ganar antes del parón, para al menos mantener los cinco puntos de desventaja con respecto al Barcelona. Es poco probable que los azulgranas se dejen puntos, también esta noche, en la pista del penúltimo, el Alcobendas.



El conjunto madrileño acaba de ascender a la OK Liga, lo mismo que el alicantino. El próximo rival del Liceo es séptimo en la clasificación, pero con solo tres puntos de ventaja sobre el colista, el Girona.



Así que los hombres de Juan Copa son favoritos. Y más después de la buena imagen que dieron el domingo frente al líder. Además, hasta el momento los coruñeses llevan pleno de puntos en Riazor, habiendo solo cedido en sus visitas a Lleida (empate) y Barcelona.



Dava Torres, debido al reciente fallecimiento de su padre (ya no disputó un solo minuto en el Palau), es duda para este encuentro.



Tras el partido, los liceístas Carles y Marc Grau, César Carballeira y Roberto di Benedetto ya podrán pensar en el Campeonato de Europa, con los tres primeros defendiendo a la selección española y el último a la francesa.