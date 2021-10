Manuel, de los primeros vacunados de la tercera dosis y la gripe: “Se hai que poñer outra, mellor, non me quero ver alí entubado”

A primera hora de la mañana daba comienzo la campaña de vacunación de la gripe que, como novedad, se administrará de manera conjunta con la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 a las personas mayores de 80 años.





Una de las primeras personas en ser inoculada con ambos viales era Manuel, de 82 años, que acudía al centro de salud de Monte Alto. Tras los dos pinchazos, uno en cada brazo, aseguraba sentirse “formidable”, nin me enterei. “Se hai que poñer outra, pois mellor, eu non me quero ver alí arriba entubado”, afirmaba.





Enrique, en el mismo centro de salud (en el vídeo), también recibió ambas dosis, tras las cuales bromeaba: “Aquí estoy, derecho, no me he caído”, a lo que añadía estar “preparado para un invierno más”.





Tras ellos, a las puertas del centro iban llegando las primeras decenas de personas para poder vacunarse contra la gripe y, en caso de tener cumplir el requisito de la edad, recibir también la tercera dosis contra el covid.