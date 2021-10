Miño formaliza el nuevo crédito agrupado que permite ampliar el pago de la deuda hasta 2043

Nuevo crédito del Ayuntamiento de Miño con Abanca. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, suscribió con representantes de la entidad el crédito agrupado que permitirá ampliar el plazo de pago total de la deuda municipal con la Administración del Estado hasta el año 2043.





Un último paso tras la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de la aprobación de la solicitud de adhesión de Miño a la medida estatal para la financiación de las deudas de las administraciones municipales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).





Así, se formaliza definitivamente el nuevo crédito, resultante de la agrupación de los dos a los que debían hacer frente anteriormente las arcas municipales y que permite aumentar el plazo de amortización en cinco y trece años respectivamente.





Vázquez Faraldo quiso “agradecer a predisposición amosada desde o primeiro momento por Abanca, que actúa en nome do ICO, para poder formalizar este novo crédito, que supón un alivio para a situación das contas municipais” e insistió en que “aínda así temos que facer frente a unha gran débeda que non debería ter Miño pero non é o mesmo devolver o diñeiro en dez anos que en 25, como faremos a partir de agora”, resumió el alcalde de Miño.