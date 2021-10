Inés Rey exige a la Xunta que refuerce el personal en los centros educativos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reclamó ayer a la Xunta que atienda las demandas de varios centros educativos de la ciudad y refuerce su personal, sobre todo el de necesidades especiales, además de pedir que dedique más inversiones a estos recintos.





Rey visitó ayer el CEIP Raquel Camacho para conocer de primera mano las obras de renovación de su fachada. Acompañada por el concejal de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria y Empleo, Jesús Celemín; por la directora del centro, Rosa Mosteiro; la presidenta del ANPA, Olga Gey, y el equipo directivo, destacó que los trabajos se enmarcan en una apuesta del Ayuntamiento por “mellorar os centros públicos, unha competencia que non é do Concello”.





“Ante a omisión da Xunta no exercicio das súas competencias, o Concello leva investidos máis de 300.000 euros no Raquel Camacho desde o 2019, dos que 245.000 euros correspóndense cos últimos traballos levados a cabo. Parecen simples obras pero o que fixemos foi quitarlles o frío aos nenos. Cambiáronse fiestras e procedeuse ao illamento na fachada, co que tamén mellora a eficiencia enerxética”, dijo Rey.





La regidora recordó que durante el pasado curso el Ayuntamiento dedicó más de 500.000 euros a 40 obras en centros coruñeses. Inés Rey demandó a la Xunta “unha maior implicación”. “Este Goberno sempre apoiou e apoiará a educación pública, pedímoslle á Xunta que faga o mesmo”, dijo en alusión al mantenimiento de los recintos y a las demandas de personal en colegios como el Ramón de la Sagra.