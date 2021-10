El Depor ya es segundo, a dos puntos de Unionistas

La victoria cosechada por el RC Deportivo el pasado sábado ante el San Sebastián de los Reyes (1-0), así como los resultados cosechados por sus rivales más directos en los primeros puestos de la clasificación, han permitido a los herculinos ascender dos posiciones en la tabla.



No en vano, con 16 puntos en su haber, los deportivistas ocupan la segunda plaza en su grupo I de la Primera RFEF, solo dos puntos por detrás del líder, Unionistas, que no pasó del empate en su visita al Talavera (1-1) a pesar de disputar los últimos minutos frente a un adversario en inferioridad numérica.



El conjunto entrenado por Borja Jiménez ha asistido al pinchazo de varios de sus contrincantes, como por ejemplo, el Logroñés, que no pudo pasar del 2-2 en su visita al Dux Internacional o el Rayo Majadahonda, que en casa no logró deshacerse del Celta de Vigo B (0-0).



En otro encuentro de los que cerró la jornada dominical de ayer el Badajoz cayó en su casa ante el Racing de Santander (0-1) con un tanto de Cedric en el minuto 85, con el que el Deportivo sobrepasa a la escuadra pacense, mientras que los cántabros igualan a 16 puntos con el RC Deportivo.





domingo 24

El Sardinero acogerá un duelo entre Deportivo y Racing, segundo y tercero







Después de la disputa de ocho encuentros del torneo de la regularidad la clasificación se encuentra más comprimida que nunca, con hasta ocho equipos en tan solo cuatro puntos de margen.



Unionistas comanda la tabla con 18, mientras que el Deportivo, Racing de Santander y Rayo Majadahonda atesoran 16.



En quinta posición figura el SD Logroñés, con 15 unidades, mientras que el otro conjunto de la capital riojana, el Logroñés, es sexto, con 14.



Tras su revés de esta jornada el Badajoz es séptimo, con los mismos puntos que posee el Celta B, octavo.



La escuadra gallega restante en este grupo, el Racing de Ferrol logró hacerse con los tres puntos en juego esta semana en su visita al Tudelano (0-1), un marcador con el que los de Cristóbal Parralo ascienden hasta la duodécima plaza, con 11 puntos en su haber.



El próximo fin de semana el RC Deportivo rendirá visita a un Racing de Santander con el que figura empatado a 16 puntos, es decir, segundo contra tercero.



El actual primer clasificado, Unionistas, tendrá que defender su liderato en casa el sábado ante el sorprendente SD Logroñés, que ya fue capaz de arrancar un punto en su visita a Riazor.