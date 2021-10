Los que siempre marcan en el Depor

Miku y Quiles, que fue suplente por primera vez en la temporada, comparten el primer puesto del listado de goleadores del Deportivo con cuatro dianas después de que el venezolano desequilibrara con un remate de cabeza el encuentro con el San Sebastián de los Reyes. Junto a ellos, el canterano Noel López, que se estrenó como titular y, aunque no pudo ampliar su cuenta realizadora (tres goles), exhibió su capacidad para interpretar los espacios.



Entre los tres son once goles. ¿La efectividad de los delanteros… qué más les vamos a pedir? Con esta media, acaban con más de quince y eso sería muy buena noticia. Desde mi punto de vista tengo a los tres mejores delanteros de la categoría”, aseguraba el preparador deportivista antes de la cita del pasado fin de semana. Miku aportó el que valió los tres puntos.



Lapeña, Doncel y Menudo, con un tanto cada uno, son los otros tres deportivistas que han visto puerta en el primer tramo de la temporada en el Deportivo.



Borja Jiménez se preguntaba el viernes cuántos equipos habían sido capaces de marcar en todas las jornadas, como ha hecho el Deportivo desde que comenzó el curso. Hasta ayer, el conjunto coruñés y el Rayo Majadahonda eran los únicos que habían anotado en todos y cada uno de los encuentros, pero los majariegos no pudieron ampliar la racha ante el Celta de Vigo B, por lo que los blanquiazules pasan a tener ese honor en solitario, tanto en el Grupo I de Primera Federación, como en el segundo. Los otros 39 equipos fueron incapaces de convertir en alguna de las jornadas que se han celebrado.



El Rayo Majadahonda había anotado dos goles a la Cultural Leonesa a domicilio, otros dos al Calahorra, uno al San Sebastián de los Reyes, otro a la SD Logroñés, dos más al Extremadura, uno al Real Unión y otro al Zamora.



El Deportivo, por su parte, comenzó la temporada con cinco goles al Celta B en Riazor, le metió uno al Tudelano, tres al Calahorra, uno al Badajoz, otro al Unionistas de Salamanca, a la SD Logroñés y al Real Unión de Irún, aunque esos tres solo los rentabilizó con un punto de nueve posibles, y, por último, el sábado batió en casa al San Sebastián de los Reyes.



Con los delanteros funcionando, aunque es cierto que en los últimos encuentros se generó un volumen de ocasiones muy superior al de los goles marcados, el Deportivo necesita que los jugadores de otras líneas también se apunten a las celebraciones.



Con once goles, el tridente del Deportivo (Miku, Quiles y Noel) es el que más tantos ha conseguido en las primeras jornadas de la temporada, dos más que los que lograron en la UD Logroñés Iker Guarrotxena (seis), Jonathan Dubasin (dos) y Javi Castellano (uno).



En el otro grupo de Primera Federación, hay un equipo con mejor trío atacante que el del Deportivo. Es el del Algeciras. Álvaro Romero (7), Roni (5) y Tomás Sánchez (2) han firmado catorce goles.