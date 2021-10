A Mardi honra ao inesquecible Baba Bar

A sala Mardi Gras rendeu homenaxe onte ao Baba Bar, que o día 22 cumprirá un año pechado tralo parón que supuxo a pandemia e as dificultades económicas para mantelo en funcionamento. A súa propietaria, Cristina Toba, acudiu ao concerto de Silvia Penide, quen lle dedicou un tema ao extinto local, e recibiu unha cálida ovación do público presente.



“Ensinamos a lámina que mercamos na subasta de peche do Baba Bar e colgámola na Mardi como lembranza da nosa sala irmá, para que non se esqueza o grande labor que fixo”, explica Tomi Legido, programador cultural da Mardi Gras.









A última canción do Baba





Precisamente, Penide foi quen interpretou a última canción que sonou no Baba Bar, acompañada de Félix Arias, e onte dedicoulle outra a esa sala. “Cantar esta última canción é en nombre de toda a xente que pasou por este escenario”, dixo a cantautora coruñesa o 22 de outubro de 2020..



A artista, acompañada por Carla López ao teclado, Paul Álvarez á guitarra e Bruno Couceiro á batería, viviu onte o seu regreso ás salas de concertos. Ofreceu un recital con cancións dos seus dous últimos discos, “El efecto boomerang” –premio Martín Codax á mellor cantautora galega en 2020– e “Los días de plomo”, composto durante o confinamento e no que se atopa unha colaboración con Víctor Manuel.



O acto tamén contou cunha foto de familia de artistas e representantes das dúas salas cunha pancarta para reivindicar que se recoñeza ás salas privadas de teatro, exposicións, música ou librarías como Espazos de Interese Cultural e Turístico na cidade.



“As salas precisamos que se nos demostre que realmente importamos a público e institucións pola nosa aportación cultural e turística á cidade. A situación é de necesidade urxente de recuperar aforos completos para poder subsistir e tentar afrontar o pago da luz, os soldos e devolver empréstitos que son unha lousa. Os beneficios intanxibles que xera cada sala son enormes”, conclúe Tomi Legido.