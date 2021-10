Borja Jiménez: “Ganamos en casa y no nos tiraron ni una vez, no es fácil”

El entrenador del Deportivo Borja Jiménez compareció en sala de prensa por el regreso del triunfo, tras tres jornadas sin ganar.



“Estamos contentos porque hemos ganado. El equipo en la primera parte ha dado mucha continuidad a lo que fue el partido del Real Unión, fuimos profundos en situaciones cercanas a área, con mucho dominio. Después de los diez primeros minutos cogimos el mando, fue un monólogo. En la segunda (parte) pasaron menos cosas, estuvimos menos cómodos, pero hemos ganado en casa, no nos ha tirado ninguna vez y no es fácil”, comentó el míster.



A pesar de que el Depor solo ganó por la mínima el técnico indicó que no había sentido nervios o reminiscencias de lo que había pasado hacia quince días.



“Un partido como el del Logroñés, suele haber uno, es muy difícil que te empaten (al final). No tuve la sensación de juego no controlado, sacamos menos transiciones que el día del Logroñés, pero la gestión de los últimos minutos, lo que nos faltó el día del Logroñés, hoy (por ayer) lo hemos hecho”, aclaró.









Cosas bien hechas





“Es una victoria muy positiva, tenemos menos puntos de los que hemos hecho mérito, pero esto es así. El fútbol está muy igualado, es difícil ganar, el Sanse venía con nuestra puntuación y es muy difícil que no te generen, no cometer errores, porque todos tenemos nivel de categoría. No hemos permitido que el rival nos corriera y hemos tenido mejor balance defensivo”, comentó.



La entrada de Noel por Alberto Quiles no fue por molestias del onubense, sino por razones técnicas. “Sus características son diferentes: Noel es más de ir al espacio y Quiles de ir más en situaciones de apoyo”, subrayó.



Además, quiso zanjar si el de Silleda jugará o no el martes la Youth League: “Si tiene que jugar, que juegue. Le hará ilusión y si el club entiende que tiene que jugar, jugará. Día especial para el club por lo conseguido y si se estima oportuno participará. Llegará más cansado a Santander, no hay problema, decidiremos lo mejor para el club y para el chaval”, dijo.



Y aclaró que no había habido dudas por los resultados. “Los de dentro no hemos tenido dudas, no me sentí juzgado en ningún momento. Cuando se pierde hay que perder como en Irún, las notas hay que ponerlas en mayo, hasta entonces es elucubrar”.