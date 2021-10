El Ayuntamiento de A Coruña instalará puntos de recarga para coches eléctricos

Esta misma semana comenzó a circular por las calles de la ciudad un autobús eléctrico en fase de pruebas. Eso no quiere decir que la Compañía de Tranvías vaya a adquirir uno de estos vehículos a corto plazo, puesto que son mucho más caros que uno de diesel. Tampoco es que se vean muchos de coches eléctricos por las calles de A Coruña, no solo por su alto precio, sino por la escasez de puntos de recarga. En el caso de las bicicletas, por ejemplo, las máquinas eléctricas de BiciCoruña llegan con retraso porque hay que electrificar los puntos de aparcamiento. Mientras tanto, el Ayuntamiento está preparando un pliego para licitar una nueva serie de puntos de recarga para coches eléctricos.





El pliego está en su recta final, y consiste en un servicio de red básica (para automóviles y motos) pero no se trata solo de la red en sí, sino de garantizar nu servicio de mantenimiento para que no ocurra lo mismo que en anteriores experiencias, cuando los puntos de recarga, como la calle Hospital, quedaron fuera de servicio muy pronto debido a problemas en el contrato.



El Ayuntamiento no ha anunciado cuántos puntos de recarga quiere instalar, pero en principio no serían más de diez, en zonas claves de la ciudad, donde se concentren los visitantes que acuden a trabajar o a hacer turismo. Sin olvidar, por supuesto, al sector del taxi.En un principio, el pliego debería estar listo para antes de que acabe el año, aunque no hay fecha para su instalación.









Renovación de bases





En cuanto a las nuevas bicicletas. El problema no son los vehículos en sí, sino las bases. En total hay 25 en la ciudad, que se han vuelto obsoletas al introducir las bicicletas eléctricas, puesto que ahora todas tienen que tener tomas de energía. Eso supone un problema logístico más complejo de lo que a simple vista pudiera parecer. Actualmente el retraso es pequeño y la UTE está fabricando según lo previsto las bicicletas, así que todo consiste en coordinación la instalación: en una primer fase se cambiarán todas las bases y en la segunda, se instalarán nuevas.



Las nuevas bicicletas, son en total 514, de las que 172 serán eléctricas, repartidas entre 55 estaciones, de las que 32 serán nuevas. De esta manera, se le dará cobertura a zonas en las que antes no había plataformas de recogida y dejada de unidades, así como anclajes y sistemas tecnológicos de software de gestión del servicio de bicicletas municipal. De la iniciativa Pedalea con la UDC se instalarán cinco: Maestranza, Ciudad Escolar, campus de Elviña, de la Zapateira y Oza.