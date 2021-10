El as en la manga de María Jesús Montero era un “catastrazo”

Cuando se comenzaron a analizar los presupuestos generales del Estado polo miudo, llamó mucho la atención la previsión de recaudación que se recoge en los mismos. El Gobierno espera conseguir 232.352 millones de euros, un 8,1% más de lo recaudado este año y que para muchos es una especie de utopía. Sin embargo, ahora se comienza a conocer el método elegido por María Jesús Montero y el Gobierno para conseguirlo. Hacienda ha lanzado su particular “catastrazo” mediante el que cambia el valor de referencia de los inmuebles. Esto supone que subirán los impuestos de Sucesiones, Donaciones, el ITP y por supuestos el impuesto sobre el Patrimonio. Hacienda asegura que no supondrá un incremento para los ciudadanos, pero eso, ya no se lo cree nadie. foto: María jesus montero | efe