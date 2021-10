"Love is in the Bin" se vende por 21 millones de euros, un récord para Banksy

La obra de Banksy "Love is in the Bin" ("El amor está en la papelera") se vendió este jueves en Londres por 18,58 millones de libras (21,25 millones de euros/25,4 millones de dólares), un récord para el enigmático artista.





El cuadro se convirtió en uno de los más mediáticos de Banksy hace tres años, cuando se autodestruyó ante la mirada atónita de la sala de subastas pocos minutos después de ser vendido por 1,2 millones de euros (casi 1,4 millones de dólares).





Aunque la coleccionista que compró la pieza en aquella ocasión tardó una semana en confirmar su decisión, la fama que adquirió la obra ha servido para dispara su valor.





En las primeras pujas de la sesión de hoy, el trabajo, ejecutado con espray y pintura acrílica, ya había superado el precio máximo que habían estimado los expertos de la casa Sotheby's, 7 millones de euros (algo más de 8 millones de dólares).





Banksy bautizó en un primer momento la obra como "Niña con globo", una descripción literal de la imagen que presenta. Después de ser autodestruida, sin embargo, decidió cambiarle el nombre.

El lienzo sobre el que pintó el misterioso grafitero quedó parcialmente destruido después de pasar por una trituradora de papel oculta en el marco, un mecanismo a control remoto que continúa instalado en el mismo lugar.





Hasta ahora, la obra más cara del artista era "Game Changer", vendida el pasado marzo por 16,7 millones de libras (19,4 millones de euros/22,8 millones de dólares).

