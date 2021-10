Brais Méndez, a disposición de Coudet ante el Sevilla

El internacional español Brais Méndez, que se perdió la fase final de la Liga de las Naciones por un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho, estará a disposición del técnico argentino Eduardo Coudet para el partido que este domingo enfrentará al Celta de Vigo con el Sevilla en Balaídos.



El centrocampista completó al mismo ritmo que sus compañeros la sesión de entrenamiento que la plantilla celeste realizó ayer en la ciudad deportiva Afouteza, por lo que mañana, jueves, o pasado podría recibir el alta médica.



Su recuperación es un alivio para el entrenador argentino, que no podrá contar en este encuentro con el internacional peruano Renato Tapia por la selección muscular sufrida en el bíceps femoral derecho durante un entrenamiento con su selección, según desvelaron las pruebas médicas a las que fue sometido.









Un fijo para el argentino





El mediocentro, indiscutible para el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet, adelantó su regreso a Vigo tras lesionarse con su selección nacional, con la que no pudo disputar ninguno de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. La baja de Tapia facilitará que Denis Suárez regrese al once titular frente al Sevilla, como compañero del internacional sub21 Fran Beltrán, que actuará como pivote defensivo en caso de que Coudet no decida alinear al turco Okay Yokuslu.



Justo 603 días después del último partido con el cien por cien de público permitido, el Celta tendrá la posibilidad de llenar las gradas del estadio Abanca Balaídos este domingo en su duelo contra el Sevilla, para el que ha fijado unas entradas que oscilan entre los 50 euros para la grada de Tribuna Alta y los 30 de Gol. El estadio celeste estaba registrando menor aforo del que podría tener.









Regreso de las cantinas





El fútbol volverá al estadio vigués sin restricciones de aforo, además de que las cantinas abrirán por primera vez en esta temporada antes del partido, en el descanso, y al finalizar el mismo, permitiendo al público asistente consumir bebidas en todo el recinto.



El consumo de alimentos, no obstante, sólo se permitirá en la zona de las cantinas, informó la entidad gallega en un comunicado en el que señala que sus abonados podrán acceder al campo con su carnet de la temporada 2021-22.



Aquellos aficionados que quieran comprar un billete para Tribuna Baja deberán de pagar 40 euros -30 si son menores de 25 años-, el mismo precio fijado para los que deseen ir a Río Alto o Bajo -en este caso los menores de 25 años pagarán 25 euros.