Kiko y Cristiano no se entienden

Menuda oportunidad ha perdido Kiko Rivera. Según ha contado, Cristiano Ronaldo se puso en contacto con él para ofrecerle un implante de pelo en la clínica capilar que acababa de abrir en Madrid a cambio de hacer promoción y al hijo de la Pantoja se le ocurrió pedirle un millón de euros por dejarse replantar y contar después la buena experiencia. Pero se ve que no contaba con que el futbolista no tiene su mismo sentido del humor y se encontró con que Cristiano no le volvió a llamar. Y ahí sigue, sin haber hecho negocio con el portugués y sobre todo, teniendo que ponerse gorra. FOTO: kiko Rivera, luciendo cabeza | aec