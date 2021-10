La Marea Atlántica exige al Gobierno local que “non renuncie á promoción de vivenda pública”

El grupo de la Marea Atlántica exige al Gobierno de Inés Rey que no renuncie a la promoción de vivienda pública en A Coruña durante el presente mandato. La portavoz de la formación, María García, señala que “a alcaldesa está a vivir de rendas, limitándose a executar os proxectos en Pontejos e Xuxán que herdaron do mandato de Xulio Ferreiro, sen poñer en marcha novas iniciativas que respondan aos problemas de acceso á vivenda”. García recuerda que las políticas de vivienda requieren tiempo, e deben prepararse a largo y medio pazo, “pero como sigamos así, o goberno que veña despois do actual so atopará un deserto”.