Sergio Dalma: “Lo bueno de llevar tantos años es que tengo repertorio suficiente para que todo el mundo salga contento”

Sergio Dalma estará el sábado en la ciudad de la mano de Cávea Producciones, y además por duplicado, con sesiones a las 18.00 y a las 21.00. Tras el “impasse” de la crisis sanitaria, el artista catalán ofrecerá sendos conciertos en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Confía en que sea una de las últimas actuaciones de la Gira “30 y Tanto” con los asistentes sentados y el aforo reducido a causa del covid-19. En cada respuesta renueva su entusiasmo por la música y su confianza en el ser humano, del que dice que, después de la amargura de estos meses, necesita –más que nunca– “Alegría”. Ese es el título de su nuevo álbum, que saldrá a la venta en noviembre y del que destaca su apuesta por los valores, por recuperar todo lo que nos hizo perder el covid-19.





¿Cómo ha vivido estos meses sin actuaciones a causa del covid-19?

Me coincidió con mi vuelta a casa, instalándome de nuevo en mi tierra, en Cataluña, después de varias décadas en Madrid. Lo viví con incertidumbre, como creo que lo vivió todo el mundo, a la espera de reanudar la gira de “30 y Tanto”, que iniciamos en 2019.





La situación está siendo especialmente complicada para el sector y eso de “bailar sentados”...

(Ríe) Lo de estar sentados es duro, pero se nota que el público tiene tantas ganas de volver a disfrutar porque ves que se adaptan, que se emocionan igualmente... Espero que eso cambie porque en los estadios de fútbol también se levantan, se emociona y se abrazan, pero es que está permitido, al igual que los aforos al 100%





Háblenos de “30 y Tanto”.

Con esta gira queríamos celebrar mis treinta años sobre los escenarios, pero nunca imaginé que ese ‘y tanto’ que incluimos en el título se acabase alargando de esta manera, la verdad... Porque comenzamos en 2019.





En más de tres decenios ha sacado alrededor de una veintena de discos, con éxitos como “Esa Chica es Mía”, “Galilea” o el inolvidable “Bailar Pegados”...

Creo que perdí la cuenta porque he grabado discos en directo, dobles álbumes... Pero si no he contado mal son 18. Con “Esa Chica es Mía” de di a conocer, y qué le voy a decir de “Bailar Pegados”...





¿Sigue algún criterio a la hora de seleccionar los temas que interpreta en cada concierto, teniendo en cuanta los que son en 18?

Lo cierto es que suelo pensar en el público y creo que coincidimos porque, aunque es una elección personal, los que mandan son ellos e intento incluir canciones para todos los gustos... Casa show es distinto... Lo bueno de llevar tantos años es que tengo repertorio suficiente como para variar y que todo el mundo salga contento de los conciertos, y por supuesto que “Esa chica es mía”, “Galilea” o “Bailar pegados” no pueden faltar, como tampoco “Solo para ti”, o “La vida empieza Hoy”… Esos van conmigo (Ríe).





¿Hasta cuándo “30 y Tanto”?

La idea es continuar hasta 2022, pero se nos va a juntar con “Alegría”. Y la alegría nos hace mucha falta en un tiempo tan gris.





¿Cuándo sale “Alegría”?

Salió el primer sencillo “La noche de San Juan” y el álbum saldrá a la venta en noviembre. “Alegría” nació en pleno confinamiento, pero esta lleno de canciones absolutamente coloristas, vitalistas... Que es lo que creo que tenemos que contagiar ahora.