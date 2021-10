Los polacos quieren ser europeos y no dejan lugar a dudas

Después de ver cómo les ha salido el Brexit a los británicos, a ver quién es el polaco que se atreve a decir que fuera de la Unión Europea iban a estar mejor. Le interesa, y mucho, dejar claro que estos órdagos son cosa de políticos y no tienen nada que ver con lo que quieren los ciudadanos. Vamos, que les ha faltado tiempo para salir a las calles a proclamar a viva voz que son europeos de corazón y tararear la Novena sinfonía de Beethoven como si les fuese la vida en ello. Y un poco les va, la verdad. Porque una Polonia que no esté bajo el paraguas de la UE no tiene unas perspectivas muy halagüeñas. Que tome nota el Gobierno polaco, que si fuera por el pueblo igual acababa sin poder y exiliado. Por bravucón.