Borja Jiménez: “Es difícil de entender cómo hemos podido perder”

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró que habían hecho muchos méritos para ganar el partido, mientras que su rival había sido más efectivo, con dos tiros y el mismo número de dianas.





1. Difícil de explicar el resultado

“Creo que hoy (por ayer) nos ha penalizado en exceso dos situaciones concretas, los primeros minutos y quizá algo de preocupación en el (primer) gol, no es nuestra idea. Es difícil de entender cómo hemos perdido hoy (por ayer). A nivel defensivo, dos situaciones nos condenan, a nivel ofensivo ha sido el día que más (tuvimos) y solo hemos hecho un gol. Me quedo con el trabajo de los chicos, no creo que podamos perder muchos partidos con tanto dominio de ocasiones, No sé los datos, pero seguro que ha sido algo arrollador (el número de tiros a puerta). Pero el fútbol es esto, te pueden llegar dos veces y hacerte dos. Toca mejorar para que no te los hagan”, pidió el míster.





2. Poco que reprochar a sus jugadores

Aprovechó para explicar los fallos que hubo en lo tocante al segundo tanto.





“Creo que es más un error de concepción de juego. No podemos tener la pelota dentro y volver a meterla, es un error”, argumentó, aunque no se lamentó de que su equipo se volcase tras empatar.





“Con 1-1 el equipo tiene que buscar el 1-2, los equipos campeones se hacen a raíz de querer ganar cada partido. En dos tiros a puerta nos han hecho dos goles, es jodido de explicar a la afición. A nivel futbolístico podo les podemos reprochar: dos acciones en 90 minutos, nos ha penalizado mucho”, incidió el técnico.





3. El vestuario, ‘fastidiado’

“Cuando no gana el vestuario está jodido, es el gen competitivo. Igual que el día que no ganas, cuando empatamos en casa en el ultimo minuto, toca cerrar filas, trabajar y pulir errores. Creo que tenemos algún punto menos de los que nos merecemos”, argumentó el preparador blanquiazul.





4. Evita hablar de que haya una ‘crisis’

A pesar de solo llevar un punto de nueve cree que no es momento de alarmarse.

“No sé si la palabra es crisis, hemos hecho uno de mueve, me preocupa que el equipo tuviese dudas, que no generase todo lo que generado hoy (por ayer). No creo que en nuestro núcleo haya ninguna duda, creo que es la manera de seguir”, comentó.





5. Entiende que la afición se preocupe

“Al final tienen todo el derecho a pensar lo que piensen en cada momento. Siempre lo dije, cuando nos vaya bien es más fácil (animar) y cuando nos vaya mal tenemos una afición que es cuando más nos va a arropar Hoy (por ayer) internamente lo que me preocupaba era decirle a los jugadores lo bien que habían hecho muchas cosas, analizar porqué hemos llegado 40 veces al área chica y hemos hecho un gol. No hay problema, pensar en el próximo partido, la gente tendrá ganas de volver al campo y ganaremos seguro”, vaticinó Borja.





5. Piropos a Noel por su buen tanto

Todo lo que rodea al canterano en las últimas semanas sobre su renovación está haciendo mucho ruido, pero ayer el ariete, que gozó de más minutos, volvió a marcar, algo que Borja puso en valor, remarcando que sabe lo ‘bueno’ que es.





“Ya sabéis lo que pienso de Noel. Quitamos a Quiles, hoy (por ayer) no estaba acertado y tenemos confianza ciega (en Noel). Si no creyera en él no lo pondría con el equipo palmando. No me sorprende que haga goles porque lo veo en el día a día”, aseguró.





6. Cree que el Unión no mereció ganar

“Tengo mucho aprecio al míster pero no creo que hayan méritos para ganar. Lo que hace bien el Real Unión es atacar y ha sacado muy buena transición, pero hoy (por ayer) no les dejamos hacer casi nada a nivel ofensivo. No creo que vaya a estar abajo, ni que vayan a pasar problemas y les deseo lo mejor al equipo, a su míster y que les vaya lo mejor posible”, zanjó Borja.