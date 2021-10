Hace 25 años: La Coruña será un modelo en el tratamiento de los residuos

El periódico del 10 de octubre de 1996 llevaba su portada los problemas del gobierno con la Policía Local, que La Coruña será un modelo de tratamiento de residuos y que el Congreso de los Diputados respalda la continuidad de Santa Bárbara en La Coruña.









Bridgeport y La Coruña, hermanadas por el sueño de un hombre

Alfonso Losada nació hace 72 años en Laxas, una parroquia del municipio orensano de Boborás, muy cerca de O Carballiño. Hoy es jefe de seguridad del ayuntamiento de Bridgeport (Connecticut), una especie de ministro de interior municipal con plenas competencias en materia de seguridad, dirige una boyante empresa, Adasol, cuyas patentes se distribuyen en el mundo entero en exitosa competencia con los "implacables" japoneses y su casa recibe visitas de gentes como George Bush, atraído tanto por la amistad personal y los motivos políticos como por la excelente bodega de Losada, repleta de riojas, albariños, vegasicilias y otros inigualables caldos españoles. Ahora que es un hombre situado en la vida intenta que sus contactos puedan contribuir al desarrollo de Galicia. “Estamos en negociaciones con La Coruña para conseguir el hermanamiento con Bridgeport porque ambas son dos ciudades que pueden ayudarse mutuamente con intercambios positivos para elevar el nivel de vida de los ciudadanos”, explica.









Vázquez busca un plan de residuos innovador

Francisco Vázquez quiere un plan innovador para Bens que sea “respetuoso con el medio ambiente”. El alcalde afirmó, tres entrevistarse ayer con los responsables de Greenpeace, que “si La Coruña es noticia por el desastre del vertedero, esperamos que en unos años sea conocida por tratarse de una ciudad puntera en el tratamiento de residuos sólidos urbanos”. El deseo del primer edil es convertir la mancomunidad en referencia para otros municipios en la recogida de basura. Por otra parte, la mujer y la hija de Joaquín Serantes López, desaparecido en el vertedero de Bens, tramitan la denuncia que presentarán en los juzgados por el lamentable suceso ocurrido el día 10 de septiembre, según informaron familiares de la víctima. Los hermanos del desaparecido, por su parte, mantienen su malestar por la actitud del Ayuntamiento: "El sábado, el domingo y el lunes pasado no hubo vigilancia en la zona que nos interesa y solo estaba trabajando una pala, a pesar de las promesas que nos hizo el alcalde”. “Nos dijeron que el lunes hubo un pequeño desprendimiento y, ante el peligro, decidieron suspender la vigilancia arriba. Pero nos duele que desde el Ayuntamiento no nos lo digan porque ya no sabemos qué pensar”. Además, el hedor del vertedero vuelve a adueñarse de La Coruña. El propio alcalde volvió a reconocer los inconvenientes de esta situación pero contra ellos “nada se puede hacer.









Nogueira fracasa en su intento de pacificar a la Policía Local

En pie de guerra. Los sindicatos de la Policía Local y UGT arremeten de nuevo contra la reorganización del cuerpo llevada cabo en los últimos meses por el concejal de seguridad, José Nogueira. Si la penúltima rebelión se inició en agosto, el día de la Función del Voto, la iglesia vuelve a protagonizar, indirectamente, un nuevo levantamiento. Según los sindicatos, el pasado día siete, festividad de la Virgen del Rosario, no se realizaron las tan cuestionadas patrullas individuales, solo se utilizaron cuatro coches para operar en el casco urbano y el número de agentes que se dice en el equipo de atestados se redujo a dos. Explican que lo que precede estuvo motivado por la exigencia de la corporación local de colocar a un número determinado de gente en el desfile y señala que incluso a algún policía se le debió prestar parte de la indumentaria. El mismo día se produjo un incendio en un garaje de la calle Durán loriga. El suceso, lejos de ser un hecho negativo, sirve a los sindicatos para incidir en la merma de la presencia policial y de bomberos en la ciudad.









El servicio de Cinebank se instala en La Coruña como novedad en Galicia

Las dos de la mañana y no puede dormir. Lo primero que piensa es en ver esa película que tanto le apetece, pero para la que nunca encuentra tiempo, salvo si, como es el caso, el insomnio hace su aparición. El problema radica en que a esa hora el videoclub está cerrado y sus ganas son cada vez mayores. Si este es su caso, está usted enhorabuena, pues desde el pasado martes funciona en nuestra ciudad el Cinebank, un servicio pionero en Galicia que permite el alquiler de películas las 24 horas del día.

La condición que debe cumplir es hacerse socio de este original videoclub, que se encuentra situado en la calle Juan Canalejo. La utilización del mismo es sencilla. Se trata de un cajero que funciona con una tarjeta que se entrega una vez que se hace socio y en la cual hay insertados dos códigos personales que servirán como contraseña para sacar la película, de la misma manera que funciona el cajero de un banco.