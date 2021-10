El PP también será insumiso ante la futura ley de vivienda

El PP se está aficionando a esa especie de insumisión que practica cuando no le gusta una norma del Gobierno. Nada más conocerse las primeras claves de la futura ley de vivienda, Pablo Casado ya ha anunciado que, por una parte, la recurrirá ante el Tribunal Supremo y, por otra, que no la aplicará en los ayuntamientos y autonomías en los que gobierna su formación. Que en la práctica significa que no incrementará el IBI ni regulará el precio de los alquileres. Vamos, lo que se dice pasar olímpicamente de una ley nacional. Que estando en la oposición y creyéndose en posesión de la razón les suena a algo rompedor y necesario. La defensa de la propiedad privada y el libre mercado. Pero que en frío es una ataque a la legislación como una catedral. Cómo cambia el cuento cuando se está del otro lado.