Presidente Pau Gasol no suena mal

Si la política al final no es más que un concurso de popularidad, no es para nada descabellado que referentes deportivos a los que todo el mundo adora puedan acabar ganando unas elecciones. En ‘El programa de Ana Rosa’ apuestan por Pau Gasol como inquilino de La Moncloa. Que sacaría más votos que algunos políticos de profesión es apuesta segura. Y ganaríamos enteros en cuanto a imagen internacional. Se iba a pasar las cumbres firmado autógrafos y posando para selfis. Claro que ya sabemos lo que es tener un presidente exjugador de baloncesto y visto el resultado a lo mejor no queremos arriesgarnos a repetir.