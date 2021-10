Florentino Pérez sigue convencido

Que no se diga que Florentino Pérez vende humo. En los días es los que el mundo del fútbol estuvo en un ay, pendiente del fichaje de Mbappé por el club blanco, el presidente del Real Madrid aseguró que si no era entonces, sería en enero y gratis. Y parece que no iba desencaminado. El propio jugador ha confirmado que de irse de París en verano solo habría sido a la capital de España y por más que ahora forme parte de la considerada mejor delantera del mundo, no es para nada descabellado que el roscón de Reyes lo tome vestido de madridista. Si Florentino está convencido será por algo.