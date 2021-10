Curtis acumula cinco días sin agua potable a causa de un vertido de purín al río

Curtis acumula cinco días sin agua como consecuencia del vertido de purín detectado el pasado miércoles, día 29. Los arrastres causados por las intensas precipitaciones del sábado y el domingo “veñen de ralentizar a esperada melloría nos parámetros da auga tratada”, indicaron desde el municipio curtiense, cuyos responsables indicaron que “mentres non se poida garantizar totalmente a potabilidade da auga suministrada, manteráse a prohibición do seu uso para o consumo humano e a súa condición de non potable”, confirmó en un comunicado el Ayuntamiento de Curtis.





En este sentido, la preocupación es máxima tras los resultados de las muestras y por la situación persistente “sendo hoxe (ayer) o quinto día consecutivo sen suministro de auga potable”, añaden desde el Gobierno de Javier Vázquez Caínzos.





Medidas

Teniendo en cuenta la situación, el Ayuntamiento de Curtis inició un expediente para solicitar responsabilidades por el vertido y que será remitido a los órganos competentes para que se tomen las medidas oportunas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Galicia.





En la noche del miércoles, el telecontrol de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de A Ratona detectó un descenso repentino de los valores de cloro libre residual en los depósitos de su cabecera, por lo que procedió a paralizar la ETAP. Mientras, en el laboratorio se sometían a análisis muestras anteriores y posteriores a la captación, así como del agua de los depósitos de A Ratona.





Comprobada la elevada presencia de amonio en agua, algo indicativo de un vertido de purines, los depósitos se cerraron para su higienización y la red se vació para evitar el consumo, algo que no se ha podido restablecer cinco días después en Curtis.