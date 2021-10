Borja Jiménez: “La sensación es que se escaparon dos puntos”

Borja Jiménez admitió que estaban ‘fastidiados’ en la caseta por cómo se habían producido las tablas en el marcador.



“Estamos fastidiados, diez minutos después de que haya acabado el partido estamos jodidos. Pero quería empezar agradeciendo a la afición por el gesto y por cuando ha terminado el partido. Son nuestra fuerza”, dijo dando las gracias por el apoyo de la grada.



Cree que el Deportivo tuvo momentos de menos claridad. “Estuvimos más imprecisos los últimos minutos, nos ha costado. Hemos tenido ocasiones para hacer el 2-0, Quiles, Miku e incluso Doncel, pero ahora la sensación es que estás jodido, se te han escapado dos puntos”, subrayó.



Para el técnico, el Deportivo no supo gestionar bien los minutos finales y eso acabó pro condenarle, porque acabó sin tener la posesión.



“Hasta el minuto 75, que nos hemos caído, hemos tenido el control. Ajustamos cosas en el descanso a nivel defensivo para sacar transiciones claras de las que hay que hacer el gol y tenemos que sacar una lectura positiva. Los últimos quince minutos hay que manejarlos como si fuesen los quince primeros. No podemos defender seis minutos centros laterales, porque nos pueden hacer un gol, el fútbol ha sido cruel. Defender con la pelota, es una lectura que yo ha he hecho, la comentamos con los jugadores. Para nosotros es muy importante el balón y los últimos minutos no lo hemos tenido. Nos ha faltado tener la personalidad, ‘la pelota aquí, yo me la quedo’ y es algo que nos debemos grabar a fuego”, pidió el míster.



A pesar de que ayer el equipo falló ocasiones muy claras comentó que confiaba ciegamente en sus delanteros, que estaban haciendo buenos números. “No me preocupa, ya lo dije en la rueda de prensa. Tenemos jugadores de mucho talento arriba: Quiles lleva cuatro, Miku, tres (goles). Son muy buenas cifras para la jornada seis. Tuvimos mala suerte, un larguero, una que se queda atrás... Hemos tenido algo de mala suerte, pero tienen mucho talento y van a hacer muchos goles”, aclaró.



Sobre Jaime, que se marchó lesionado, están a la espera de si es algo más que calambres y aseguró que el equipo no se echó atrás queriendo: “No fue una indicación, no gestionamos bien los últimos minutos. Quizá fue mérito del Logroñés y demérito nuestro de no tener la capacidad. Jugamos mucho sobre la última línea y era complicado".