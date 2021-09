Castells pone las cosas más fáciles

Si a los escolares se les permite pasar de curso con unas cuantas asignaturas suspensas, era de justicia que a los universitarios que no hayan entregado el trabajo de fin de grado (TFG) se les dé la opción de matricularse en un máster. Por aquello de que no pierdan un curso entero, justifican desde el ministerio. Otra cuestión es el nivel en el que tendría que estar el listón. Algunos aún se acuerdan de aquellas épocas en las que las cosas eran sencillas y si aprobabas seguías adelante en tu formación y si no, te tocaba repetir. Qué tiempos, en los que uno iba a clase a aprender y no a que le dijeran lo especial que es. FOTO: El minstro de Universidades | efe