Feijóo insiste en su defensa de que gobierne la lista más votada y cree que así se evitarían "frivolidades políticas"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención en la primera jornada de la convención que su partido ha arrancado en Galicia para volver a apelar a hacer "una reflexión" sobre la ley electoral y defender que sería "importante" que en España gobierne la lista más votada.







No en vano, se ha mostrado convencido de que, si gobernase la lista más votada en España, "buena parte de las frivolidades políticas" que se dan en el país "no existirían" y este sería "uno de los más sólidos de gobernanza" de la Unión Europea (UE).





A modo de ejemplo, Feijóo se ha referido a las elecciones municipales celebradas en Portugal, cuyos vecinos --ha subrayado-- se han acostado en la pasada jornada "sabiendo quién va a ser" su alcalde. "Sin trampa ni cartón", ha apostillado.





Igualmente, ha repasado los resultados de varias localidades lusas y ha subrayado el caso de Lisboa, donde el conservador Carlos Moedas, con menos del 36 por ciento de los votos --ha dicho--, será alcalde. "Aquí si fuera del PP no lo sería. Si fuera del PSOE sí, un gran alcalde, pero del PP sería un derrotado", ha dicho el dirigente gallego.





También ha subrayado que en Alemania ha ganado, "aunque por poco", Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas de Angela Merkel, lo que "acredita que un partido de centro derecha" como el de Merkel "puede tener un vicepresidente socialdemócrata" y como los alemanes "consideraron que era el que tenía más liderazgo".





REFORMISMO

Feijóo ha realizado estas reflexiones sobre política internacional --que ha contrapuesto con la situación de España-- en el marco del coloquio en el que, bajo el lema 'Reformismo y solidaridad', ha protagonizado con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas.





En su intervención, el dirigente gallego ha reivindicado la Unión Europea y el carácter reformista del PP, además de reflexionar sobre la "oportunidad" que suponen para España y para Galicia los fondos Next Generation.





Schinas ha coincidido en destacar la "oportunidad histórica" qe suponen estos fondos, al tiempo que ha apelado a "desmitificar" todo lo relativo a lasa reformas, además de vincular este planteamiento al nuevo modelo de crecimiento europeo muy ligado al espíritu de los Next Generation.





Por su parte, el dirigente gallego ha subrayado "lo curioso" que recurso que el PP sea tildado de "reaccionario" cuando pide reformas, mientras que "los que se dicen progres no las quieren".





Y en cuanto al contenido de las reformas, ha recurrido a una métafora --el último arreglo de la Catedral compostelana-- para apelar en la necesidad de huir de "chapuzas" o reformas precipitadas y "contradictorias", para abordar los asuntos en profundidad.





LA "OPORTUNIDAD" DE LOS NEXT GENERATION

Asimismo, ha vuelto a reivindicar el "orgullo" que siente de una política económica basada en el principio de "equilibrar las cuentas" y "no gastar lo que no se tiene".





Y en cuanto a los Next Generation, ha vuelto a pedir que sean "una oportunidad" para impulsar buenos proyectos y que no se limiten "a un reparto" para los "socios" que el PSOE "necesita para mantenerse en el Gobierno".