Una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga repasará el proceso político y social de la instauración de la democracia en España

El Ayuntamiento de A Coruña inaugurará el viernes 1 de octubre la exposición “Transición a pé de rúa. Discurso político e mobilización social da ditadura franquista á democracia (1975-1979)”, en la Casa Museo Casares Quiroga. El acto se completará, a partir de las 19.30 horas, con una mesa redonda sobre el proceso de transición democrática en la que participarán Hortensia (Tensi) Álvarez Folgar, Carlos Etcheverría y Demetrio Vázquez Martínez, así como los comisarios de la exposición, Emilio Grandío y Miguel Gutiérrez. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de noviembre.





Los responsables municipales señalaron la importancia de iniciativas como esta “para lembrar e dar a coñecer ás novas xeracións o que pasou hai moi pouco no noso país”, incidiendo así en que “a mocidade debe saber a loita social e política por conseguir a estrutura básica do réxime actual e os riscos que asumiron moitas persoas para acadar esa liberdade que a ditadura negaba”, resumen desde María Pita. En este sentido, indicaron que “a recuperación da memoria histórica é unha prioridade para o Goberno de Rey co fin de garantir un presente e un futuro máis conciliador e xusto”.





La exposición, organizada por el Ayuntamiento y la Universidad de A Coruña, revisa el archivo privado del coleccionista Miguel Gutiérrez de entre 1975 y 1979. Lo componen carteles, publicaciones, pasquines, panfletos, fanzines, vinilos y cajas de cerillas… “Achegas de mercadotecnica dunha vintena de partidos e organizacións que dan conta da publicidade e a propaganda da época, explica la organización, que añade que todo este material aborda la movilización popular y los restos del franquismo agrupados en siete apartados ordenados cronológicamente.





Así, se suceden diseños de las primeras reivindicaciones sobre los derechos de las mulleres, a favor del retorno de presos políticos o el referendo sobre la Reforma Política de 1976.