Oleiros cierra con un “showcooking” la tercera edición del evento Maridar

Después de cuatro días de intensa actividad, la Federación de Asociacións Empresariais de As Mariñas y el Ayuntamiento de Oleiros clausuraron en Santa Cristina “Maridar. Sabor das Mariñas”, la tercera edición del encuentro de “produtores do mar e da terra” que, en esta ocasión, abordó distintos aspectos vinculados a la “Dieta Atlántica, Cultura e Paisaxe”.





La intención de estos eventos es poner en contacto a los empresarios del mar y la tierra de la comarca, dar a conocer y poner en valor sus productos y la oferta de servicios de ocio y restauración, explicaron desde As Mariñas.





En cualquier caso, las actividades no se quedaron solo en la exposición y la venta, sino que también hubo catas, degustaciones, charlas y talleres, tanto para niños como adultos, con lo que si se tiene que poner un “pero” es ha sido la meteorología, que apenas acompañó en los cuatro días que duró el evento, en la avenida de As Américas, en Santa Cristina.





El Encontro Maridar surgió de ña FAE As Mariñas, que presentó su iniciativa al Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, Golfo Ártabro Sur, y cuenta con el patrocinio de la Xunta a través de la Consellería do Mar y de la Federación Española de Municpios y Provincias (FEMP).





La última de las sesiones de este encuentro se desarrolló de 12.00 a 14.00. La abrió, a mediodía, el showcooking de los responsables del establecimiento A Artesa da Moza Crecha, de Betanzos, y continuó con taller de cocina infantil en que los más pequeños tuvieron la oportunidad de aprender a comer pescado, par acabar cerrándose después de las dos de la tarde con el encuentro de participantes en el mismo espacio por el que durante la mañana se desarrollaron distintas actividades vinculadas al surf, en los arenales de Santa Cristina.