El Congreso como reflejo de la vida

Muchas veces parece que es un mundo aparte, pero en ocasiones las sesiones del Congreso son un fiel reflejo de la vida real. La escena es esta: Laura Berja pronunciaba su discurso en defensa de la proposición de ley del PSOE para introducir en el Código Penal el acoso a las mujeres que acuden a una clínica para ejercer su derecho mientras el diputado de Vox José María Sánchez la llamaba bruja a voz en grito desde su escaño. Así entienden algunos la libertad. La suya –libertad de expresión, clamaba Sánchez– y la de los demás, que no se ve que no existe si no coincide con sus opiniones.