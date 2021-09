Álex Bergantiños : “Nos faltó tranquilidad en la segunda parte”

El capitán Álex Bergantiños reconoció que el partido ate el Badajoz fue exigente y que les costó.



“Contento porque era un rival más difícil hasta ahora, u partido más espeso para nosotros con balón pero sabiendo adaptarse a diferentes escenarios y nos vimos con el marcador de cara. Nos faltó en la segunda parte tranquilidad para tener alguna ocasión más de peligro y salvo alguna opción aislada controlado por nuestra parte”, declaro.



Valoró los buenos números que lleva el equipo, con pleno de victorias. “Son números difíciles en cualquier categoría, pero vivimos el día a día,. Competimos bien, no encajamos todavía, toda la plantilla involucrada con tantos cambios (este año) y mejor imposible la adaptación de la gente nueva. Estamos recuperando Riazor, a la gente, esto es largo, habrá momentos peores y hay que disfrutar”, pidió.



Una vuelta de la afición que ve cada vez más parecida, en cuanto al ambiente, al vivido antes de la pandemia.



“Lo más parecido ha sido hoy (por ayer) en momentos de la segunda parte que nos metieron un centro peligroso la gente se puso a rugir y nos dio un plus. No hay nadie que pueda estar a nivel similar en cuanto a estadio y afición y hay que aprovecharlo", pidió.