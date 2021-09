Oleiros pide que se alerte de cualquier “situación anómala” ante la proliferación de robos de cable

Oleiros advierte de la proliferación de robos de cable de cobre en viviendas y naves del municipio y solicita colaboración ciudadana para denunciar estos actos ante la Policía Local. En este sentido, los responsables municipales instan a los residentes a que, ante cualquier situación que les pueda resultar extraña contacten con la Policía Local de Oleiros “coa garantía da protección dos seus datos de carácter persoal”, señala el Gobierno de García Seoane.





Asimismo, el alcalde anunció que están haciendo “as valoracións oportunas para reclamarlle á Xunta de Galicia os danos provocados polo xabaril nos parques e vías públicas do municipio”, que “está a arrasar” especialmente en el entorno de Nirvana, los parques de Luis Seoane y de As 13 Rosas o los márgenes de la avenida de Che Guevara. “Os danos están sendo contabilizados e cuantificados polos técnicos do Concello de Oleiros para reclamarlle á Xunta de Galicia os danos ocasionados”, señaló García Seoane.