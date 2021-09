Paciencia para atacar

La de ayer fue una jornada con bastantes variaciones tácticas y de jugadores en la Ciudad Deportiva de Abegondo de cara al partido con el Badajoz. De hecho, el cuerpo técnico programó un partido de once contra once para ensayar el encuentro con el conjunto pacense.



Como el Deportivo, su rival no ha encajado goles y, tal vez por eso, el míster incidió en la necesidad de atacar con paciencia, pero también mover el balón con velocidad. “No seáis carteros”, les dijo a los futbolistas en un momento de la sesión.



Las indicaciones son habituales en Abegondo desde la primera sesión de trabajo de la pretempor ada. El técnico corrige aquello que no le convence a través del diálogo con los jugadores. No solo a la hora de atacar, también a la de defender. Por ejemplo, en las vigilancias. “No puede ser que aquel te la coja y te encare uno contra uno, no me contéis milongas”, les indicó.



En el terreno de juego probó un once que podría aproximarse al del sábado y que incluiría varios cambios. Víctor García se mantendría en el carril derecho, pero entrarían Mario Soriano por Rafa de Vicente y volvería William de Camargo al carril zurdo en lugar de Carlos Doncel.



A lo largo de la mañana fue introduciendo cambios en ese equipo con más teóricos titulares.



Así, por ejemplo, Villares llegó a ocupar el carril derecho y Aguirre suplió a Héctor en el izquierdo, y De Vicente reemplazó a Soriano.



Finalmente, formó con Víctor García, Lapeña, Trigueros, Héctor; Villares, Bergantiños, Juergen, Doncel; Quiles y Noel. Sería el once que superó al Calahorra con el jugador lucense en el medio del campo en detrimento de Rafa de Vicente. Son muchas las alternativas que maneja el preparador deportivista.