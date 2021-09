Díaz Ayuso tiende la mano a Pablo Casado

Dicen en algunos mentideros capitalinos que Isabel Díaz Ayuso le ha tendido la mano a Pablo Casado. Pero no lo ha hecho para comunicarle que ceja en su empeño por hacerse con el control del PP madrileño. La lideresa lo que le ha ofrecido a su jefe es que no le cierre el paso en su asalto a la secretaría general madrileña y ella le será fiel y no le plantará cara para hacerse con el control del partido a nivel nacional. Y seguro que si esto fue así, Casado se lo tiene que estar pensando. Ayuso se ha convertido, por obra y gracia de los estrategas de Génova, en la punta de lanza contra Pedro Sánchez, es más, en la mujer que lo derrotó en las elecciones autonómicas. Y, lo peor de todo, es que Ayuso se ha creído este papel y ahora ya no hay quien sea capaz de desengañarla y explicarle que no todo el mérito hay que atribuírselo a ella. FOTO: Isabel Díaz ayuso, muy chulapa, junto a pablo casado | aec