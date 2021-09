Test de personalidad

La capacidad de adaptación representa un elevado porcentaje del éxito profesional de cualquier trabajador en general y futbolista en particular.



Así se lo hacía ver a su grupo humano el entrenador blanquiazul Borja Jiménez quien aspira a que su escuadra sea capaz de transformarse a domicilio a base de casta y coraje para sumar, “como una hormiguita”, el máximo de puntos posibles.



Tras la exhibición del pasado domingo en Riazor aplastando al Celta B (5-0), el RC Deportivo tiene ante sí la complicada misión de otorgar continuidad a este magnífico inicio de curso pero en esta ocasión no contará con el calor de Riazor para obtener esa dosis extra de confianza imprescindible para competir.



Los blanquiazules afrontan esta tarde (17.00 horas) la primera de sus dos salidas consecutivas, ante el modesto Tudelano, una escuadra que practica un juego tan directo como eficaz, sin filigranas pero con veneno suficiente para vulnerar a cualquier equipo.



En un campo amplio como en Municipal de Tudela (contará con un aforo de 3.000 seguidores) y en un estado que podría no ser el idóneo tras las lluvias torrenciales sufridas en esta misma semana, el Depor debe imponer la calidad que se le presupone, lógicamente igualando la energía empleada por el club local desde el minuto uno.







CAMBIOS

Víctor García y Benito se juegan la vacante de Trilli; Trigueros puede ser titular



El estratega deportivista Borja Jiménez no podrá repetir once respecto al festín protagonizado frente al filial celeste; los jóvenes valores de la cantera Trilli, Barcia y Noel han sido convocados por España Sub-19, mientras que Valín y Menudo también causarán baja, por sus respectivas lesiones.



Ante esta tesitura, el míster abulense podría apostar en el ‘carril del 2’ por el polivalente extremo Víctor García —a tenor de las probaturas de ayer en Abegondo— o por un jugador específico como Alberto Benito —un tanto falto de ritmo en pretemporada—.



La necesidad de centímetros en el eje de la zaga conferirá opciones de ser titular a Pablo Trigueros en sustitución de Lapeña, mientras que Jaime y Héctor Hernández completarán la retaguardia.



La sala de máquinas estará integrada por tres futbolistas, Álex Bergantiños, Diego Villares y Juergen Elitim, uno de los grandes héroes de la ‘manita’ al Celta B, con dos asistencias de maestro en los compases iniciales de este choque.



Por delante, la calidad y la definición de Alberto Quiles se asentarán en banda derecha, mientras que el atrevimiento y la habilidad de William partirán desde la izquierda. Arriba, en punta de lanza, un Miku enrachado seguirá ostentando la máxima responsabilidad anotadora.



Para el banquillo de la suplencia, Borja se reserva a futbolistas ofensivos como Mario Soriano, De Vicente, Aguirre, Doncel o los dos canteranos Yeremay y Davo.



Enfrente, el Depor se topará con un Tudelano que el pasado fin de semana resistió 88 minutos en El Sardinero ante el Racing de Santander (1-0) y que actuará extramotivado por la visita de un histórico al Municipal de Tudela, que esta tarde dispondrá de un aforo de 3.000 seguidores.



Aunque las peñas blanquiazules afincadas en el País Vasco y en Castilla-León no han confirmado su presencia en esta cita liguera —las entradas no estaban garantizadas para aficionados visitantes—, a buen seguro que el RC Deportivo no estará solo en feudo tudelano.



Encadenar dos triunfos en el arranque de la presente temporada representaría el aldabonazo perfecto para desplazarse el próximo fin de semana a Calahorra pletóricos de moral.