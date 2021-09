Borja Jiménez hará cambios respecto al debut liguero

Aunque no quiso pronunciarse abiertamente sobre el once que tiene en mente para ser alineado mañana en Tudela, lo cierto es que Borja Jiménez no podrá repetir once respecto al que doblegó 5-0 al Celta B.



Y es que tanto Trilli —titular el pasado domingo— como Noel se encuentran seleccionados con España Sub-19, mientras que Juan Carlos Menudo también causará baja pero en este caso por lesión.



“Puede ser que sí o que no haya cambios. Los que entraron también jugaron muy bien. Nos aportaron mucho, tanto la gente que jugó doce minutos como la de 30 estuvieron a un nivel alto. Que Menudo no inicie, pero salga y haga las cosas bien, les dice a Villares o a Juergen que tengan cuidado. Lo mismo con Doncel, o Noel. Todos deben tener las orejas tiesas y estar atentos a lo que pueda ocurrir”, especificó.



“Con los internacionales no podemos contar; la lesión de Menudo es una faena y con Aguirre hay que esperar al último entrenamiento —hoy— para saber si dispondrá del alta médica”, agregó.



Varios futbolistas, como Alberto Benito o Adrián Lapeña optan a la vacante dejada en la alineación inicial por el juvenil Trilli en el ‘carril del 2’.



“Nos planteamos diferentes posibilidades en el lateral derecho para suplir a Trilli. Puede ser Alberto Benito o pueden ser otras. Alberto ha tenido una pretemporada complicada. Vino, pasó el Covid-19 y se lesionó, pero evoluciona muy bien, lleva cuatro semanas completas trabajando y esta semana ha entrenado muy bien. Y es su puesto natural. No voy a dar pistas, porque no lo sabemos aún. Igual cambiamos el sistema”, confesó.