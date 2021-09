Tras un año atípico, la universidad inicia el curso cerca de la normalidad

“A comunidade universitaria galega enfronta o curso 21-22 coa mesma ilusión, compromiso e responsabilidade que todos os cursos”, decía el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Julio Abalde durante su discurso en el acto de inauguración del curso universitario. Una frase que no parece especial, pero que después de afrontar un curso y medio atípico y que nadie se esperaba, el regreso de los estudios a un cierto grado de normalidad se asemeja extraordinario.



El paraninfo de la UDC acogía ayer el acto solemne de apertura del curso, al que acudieron los rectores de las universidades de Santiago y Vigo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la alcaldesa, Inés Rey, el delegado del Gobierno en Galicia, Jósé Miñones, así como representantes de la oposición gallega, de las instituciones de la comunidad, de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Iglesia.



Durante su discurso inaugural, Abalde tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia, para los servicios esenciales, así como para quienes luchan contra el virus.



También recordó el esfuerzo de alumnado, profesorado y personal investigador para adaptarse a una nueva situación “da noite para a mañá”.



El rector apuntó que este año cambiará la situación, ya que se regresará con la “máxima presencialidade”, con la intención de acercarse “o máis posible á normalidade”, pero siempre “cos protocolos preparados para nos adaptar ás circunstancias e ás instrucións das autoridades sanitarias en cada momento”.









Papel del conocimiento





“Despois do ano académico máis desafiante, está máis que xustificado entoar “Viva a universidade, vivan os profesores, todos e cada un””, recitaba Feijóo en alusión al himno universitario.



El titular del Ejecutivo recordó el papel determinante que tuvieron “o coñecemento, a ciencia e a universidade na xestión e na loita e, estou convencido, na superación da pandemia”. Feijóo apeló también a las sociedades “que confían no producto do talento, por ruidosos e malintencionados que sexan os bulos que intentan minar cada conquista”, en relación a la vacuna.