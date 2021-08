El BNG solicita que se pueda contemplar el Mural de la Cantera de Leopoldo Nóvoa

La concejala del BNG Avia Veira registró un ruego oral para su lectura en el pleno del 9 de septiembre, con vistas a que el Gobierno local adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta visualización del Mural de la Cantera, la intervención artística del escultor Leopoldo Nóvoa en la pared del monte de Santa Margarita, inaugurada en 1989.





Esta obra, no puede ser contemplada correctamente “por falta de mantemento”. “A rede que se instalou recentemente na fervenza [situada a carón do Pazo da Ópera]”, explica Avia Veira, “tapa a placa explicativa da obra de maneira que non se pode ler o que está escrito nela”. Además, la vegetación invade el tapiz “até o punto de non poder visualizar axeitadamente”.





En la exposición de motivos de esta iniciativa, Veira destaca que “nada nesta obra é casual”. “O autor ideouna coa intención de que as rugosidades e as texturas do tapiz fosen producindo unha impresión distinta, con xogos de cores, segundo se fose modulando a luz do sol ao longo do día. Os materiais, que son de refugallo, dótano tamén dunha tridimensionalidade espectacular”. “Todas as escollas forman parte da intencionalidade do autor”, señala la concejala nacionalista en el ruego remitido.