El turismo nacional impulsa el comercio en las zonas del centro, pero no en los barrios

La presencia de turistas nacionales, aunque menor que otros años, ayuda al comercio local a sobrellevar el verano y lograr más ventas que en meses anteriores. Eso sí, estas son diferentes según la localización. En los barrios es prácticamente inexistente, pero en las zonas turísticas el impulso es notable.

Riazor, Orzán, plaza de Pontevedra, plaza de Lugo, calle Real y Ciudad Vieja son las áreas donde el comercio está creciendo más desde el pasado mes de julio. “Son las zonas más turísticas, por lo que lo notan a un mayor nivel. En los barrios la cosa sigue igual, incluso con bajada de ventas” asegura el tesorero de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), Abel Caballero.





La situación en los barrios, si se analiza, está explicada a la perfección. “Algunos son barrios dormitorio, como Elviña, Riazor, Eirís y Castrillón. En ellos se hace vida en invierno, pero cuando llega el verano la gente se marcha. No hay cifras de cómo han repercutido en estos distritos las personas que este año no se han ido”, añade. En el centro, aunque el repunte existe, los números no llegan a la etapa previa al covid-19. “Antes los cruceristas daban mucho dinero porque eran miles de personas que llenaban la zona céntrica y gastaban dinero en todo”, afirma el tesorero de la FUCC, en referencia al turista internacional.





Turista nacional

Ahora, con un perfil nacional en su mayoría, los visitantes a la ciudad son más ahorradores, aunque toda ayuda es bienvenida por parte del comercio. “Es un turismo más relajado y no compran tanto como los extranjeros. Fuera de España la vida está más alta y para ellos aquí todo es muy barato. Con el turismo nacional pasa lo contrario, el norte es una de las zonas más caras, incluso más que el sur”, explica.





Ahora, las expectativas del sector de la ciudad están puestas en el año que viene. “Esperamos que en 2022 todo mejore y la llegada de turistas vuelva a ser masiva. También habrá que ver cómo afecta la movilidad y los cambios que está haciendo el Ayuntamiento, porque el visitante nacional llega a la ciudad en coche, en caravanas o en monovolumen, al contrario que los extranjeros”, comenta el tesorero de la Federación Unión Comercial Coruñesa.