Borja Jiménez anticipó el adiós de Keko Gontán

A.P./Z.R. A CORUÑA





En una tarde de actividad frenética en los despachos de la Plaza de Pontevedra, el RC Deportivo anunció —en apenas quince minutos— la rescisión de contrato de dos de sus mejores futbolistas, Keko Gontán y Fede Cartabia.



En rueda de prensa matinal, el entrenador deportivista Borja Jiménez lamentaba una marcha por entonces casi materializada como la del extremo de Brunete.



“En el tema de Keko, mi opinión la conoce Keko y la conoce el club. No puedo tomar la decisión de si continúa o no. Sí es verdad que cuanto más días pasaban estaba más cerca de que se quedara pero las cosas están como están, y si leéis un poquito entre líneas...”, manifestó el técnico, quien expuso también que “si sale Keko creo que hay que traer a un jugador de su nivel”.



A pesar de que mantenía contrato en vigor con los herculinos hasta 2024, las limitaciones económicas han forzado la salida de un centrocampista que arribó al club en el mercado de invierno de la temporada 19-20, llegando a vestir la camiseta deportivista en 24 partidos, anotando 2 goles y brindando 2 asistencias.



Por su parte, Fede Cartabia, con vinculación laboral con los herculinos hasta junio de 2022, también obtuvo ayer la carta de libertad, por lo que su futuro pasará lejos de un Depor en el que disputó tres temporadas, con 5.000 minutos, con 10 goles y 13 asistencias.







1 Turquía vuelve a tentar al ‘tico’



El internacional costarricense Celso Borges, cuya continuidad en el Depor continúa en entredicho, está siendo objeto de deseo del Sivasspor de la Superliga turca, una competición que ya jugó en las filas del Goztepe desde 2018 a 2020.



Borja Jiménez ensalzó su profesionalidad a pesar de que lo ha dejado fuera de la lista de convocados del último amistoso ante el Madrid B.



“Celso es una persona fantástica, un profesional increíble; tanto él como Gandoy conocen su situación por parte del míster y no hay ningún problema; he creído que había que gestionarlo así, no hay ninguna orden de club”, aclaró el míster deportivista.







2 Necesidad de hombres de banda



Interrogado acerca de sus pretensiones antes de que eche a rodar el balón en Liga, Jiménez subrayó el déficit de interiores en su plantel.



“Nos faltan jugadores, el fútbol lo entiendo con extremos de talento y ahí estamos cojos”, dijo, al tiempo que demandó uno o dos futbolistas de este perfil y tal vez uno más para la delantera.







3 Dificultades para contratar refuerzos



El preparador abulense confesó que no está resultando una empresa sencilla dotar a su plantel de fichajes de calidad debido a los recortes presupuestarios.



“Quizá nos está costando más de lo que pensábamos encontrar jugadores por fuera. Creo que en portería y línea defensiva estamos cubiertos. No soy partidario de traer jugadores que vengan a rellenar. Que los que traigamos vengan a aportar cosas diferentes”, añadió.



“Según va avanzando el mercado vamos teniendo más recursos. Estoy muy contento con los jugadores que tenemos aquí y los que tengan que llegar”, finalizó.