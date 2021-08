Diego Rolan: cuatro años y cinco partidos en el Depor

Cuatro años después de acordar su fichaje, el uruguayo Diego Rolan ha cerrado su etapa en el Deportivo con solo cinco partidos con la camiseta blanquiazul, cuatro en la categoría de bronce del fútbol español y uno de Copa del Rey: 354 minutos en total en el terreno de juego.







1 La última gran apuesta del club



La del futbolista de Montevideo, que tiene 28 años, fue la última incorporación del Deportivo con un considerable traspaso por medio, en torno a los 5 millones de euros, parte de ellos amortizados a través de las cesiones que tuvo en estas temporadas como futbolista del conjunto gallego.



Tras haber firmado buenos números ofensivos en el Girondins de Burdeos francés, la entidad blanquiazul apostó por él antes te que acabara la temporada 2016-17.



Entonces, el Deportivo estaba en Primera División y afrontaba un curso en el que pretendía dar un salto de calidad después de varias permanencias certificadas a última hora.







2 En Primera, con las plazas cubiertas



Sin embargo, el equipo blanquiazul fracasó en el intento y lo hizo, además, sin Rolan en la plantilla, ya que esa temporada el Deportivo tenía el cupo de extracomunitarios cubierto y no podía inscribir al delantero.



Así que ese año llegó a un acuerdo con el Girondins para aplazar su llegada a Riazor una temporada y que el jugador fuera cedido al Málaga, que también estaba en Primera División.



Rolan se fue a Andalucía, donde marcó cinco goles en 27 partidos, 21 como titular, pero su acierto no sirvió a los malagueños para quedarse en la máxima categoría y, además, en el camino a Segunda le acompañó el Deportivo.







3 Málaga y Deportivo, a Segunda; él a México



Como su sueldo y su cartel no eran del fútbol de plata, el club gallego se lo cedió al Leganés en la temporada 2018-19, un curso que acabó con el Alavés: diecisiete partidos entre los dos equipos y ningún gol.



El Deportivo, por su parte, se quedó esa campaña a un paso del ascenso a Primera División, pero dilapidó en la promoción una renta de dos goles y se quedó en Segunda.



De nuevo, el Deportivo tuvo que buscarle una salida en forma de cesión, esta vez al Juárez mexicano con una opción de compra que no fue ejecutada. En México no le fue mal y al otro lado del Atlántico, el conjunto gallego descendió a la tercera categoría, que no pisaba desde hacía cuarenta años.



Rolan no hizo la pretemporada 2020-21 con el Deportivo con permiso del club coruñés para negociar su marcha, la tenía prácticamente acordada con el Nimes francés, pero no prosperó y fue inscrito a última hora en Segunda B como blanquiazul.







4 Descartado el Nimes, llegó su estreno



El uruguayo tuvo que irse a su país para tramitar su permiso de trabajo para una categoría no profesional y entre una cosa y otra se perdió las cinco primeras jornadas hasta que debutó en la sexta fecha del curso. “Son negociaciones y puede pasar de todo. Me tocó estar aquí y estoy muy contento, muy ilusionado y tratando de dar el máximo para aprovechar la oportunidad”, comentó después de su debut con el Deportivo.



Un estreno que se produjo en Riazor, donde provocó el penalti que él mismo transformó para imponerse al Racing de Ferrol.







5 Nueva salida, esta vez hacia Egipto



Jugó otros cuatro partidos, tres de Liga y uno de Copa del Rey y anotó otro tanto antes de marcharse cedido al Pyramids en el mercado invernal con otra opción de compra que el club egipcio no ejecutó. Eso sí, cubrió prácticamente la totalidad de su salario, el más alto de la plantilla deportivista.







6 Un verano de permiso sin pisar Abegondo



El Deportivo se quedó en la tercera categoría tras fracasar en su intento de volver al fútbol profesional y este verano Rolan ni siquiera pisó el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo.



Contó con el permiso del club para ausentarse de las sesiones de trabajo en su último año de contrato en A Coruña, una vinculación que concluyó anticipadamente este martes para que el delantero siga su carrera en el FC Juárez mexicano tras cinco partidos en cuatro años como delantero blanquiazul.