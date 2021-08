La organización del Morriña Fest anuncia que los conciertos no podrán disfrutarse de pie

Los promotores del Morriña Fest, evento que se celebrará en el paseo marítimo de O Burgo (Culleredo) desde mañana, anunciaron ayer que finalmente los conciertos no podrán disfrutarse de pie, como se había asegurado hace semanas.





“La restricciones actuales no permitirán un evento de estas características en formato de pie en Culleredo”, indicaron desde Bring the Noise, recibiendo diferentes quejas de usuarios en redes sociales, que solicitaban la devolución de las entradas por no ser este formato, el de permanecer sentados, el que se les ofertó en un principio.





Dispositivo

Por su parte, Culleredo y las fuerzas de seguridad establecerán un operativo especial con motivo de la celebración del festival, indicó ayer el Ayuntamiento. Policía Local, Guardia Civil, Emergencias y Protección Civil conformarán el dispositivo para atender incidencias

Cada jornada de conciertos quedará cortada la avenida de Juan Carlos I desde las 19.30 a las 02.00 horas en el tramo situado entre la rotonda frente a la Policía Local y el cruce con la calle Mosteiro de Carracedo.