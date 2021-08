Iván Ares: “Ferrol es el rally de casa y llegamos muy motivados”

El 52º Rally de Ferrol, que se disputa el viernes y el sábado, será la última prueba del carralés Iván Ares (Hyundai i20) en Galicia hasta el próximo año. Tercero en el Rally da Auga, en Santiago, y segundo en el Rally de Ourense, en las carreteras de la ciudad departamental tendrá la última oportunidad de lograr una victoria delante de su gente.



“Ferrol es el rally de casa y vamos a salir muy motivados”, avisa Ares, que ya ganó dos veces la prueba (2015 y 2017). “Es una prueba que conozco bien, no sólo por mis participaciones anteriores, sino porque también he corrido varias veces en el Rally de Narón, que comparte tramos”, añade.



El carralés, campeón de España en 2017 y subcampeón en 2018 y 2019, detalla las particularidades del asfalto ferrolano. “Ya no es el de hace años, con esos tramos que destrozaban los coches, pero sigue siendo una prueba muy complicada aunque las carreteras hayan mejorado. Los tramos son muy estrechos y tienen interiores muy rotos, por lo que es fácil cometer un error y pinchar. Es una prueba en la que he ganado un par de veces y en la que vamos a intentar aprovechar la experiencia para pelear con ‘Cohete’ Suárez, que este año está a un gran nivel. También tendremos que luchar con Jan Solans, aunque en su caso no conoce el rally tanto y debería ser un rival más sencillo sobre el papel”, analiza.



Ares, que es segundo en la clasificación del Campeonato de España con 91 puntos, se encuentra lejos del liderato que ostenta José Antonio ‘Cohete’ Suárez, con 143, mientras que su más inmediato perseguidor es el citado Jan Solans, que está a sólo dos puntos (89).



En cabeza de la clasificación por marcas, Hyundai espera la llegada de la nueva mejora para las próximas pruebas del Nacional: “El coche nuevo tiene muy buena pinta. Estuve hablando un poco con Andrea Adamo, que me permitió entrar en la asistencia de Oliver Solberg y sentarme en su coche (durante el Rally de Ypres, en Bélgica, prueba del Campeonato del Mundo). En un principio estaba previsto que nuestra unidad llegaría para el Rally Villa de Llanes, pero se está retrasando un poco, y ahora estamos intentando que por lo menos lo podamos estrenar en el Rally Islas Canarias”, reconoce Ares.